Kjørte med 2,73 i promille

Den 55 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

19. desember i fjor, omkring klokken 21.25, kjørte han bil i Stavanger mens han var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av ham klokken 22.06 samme kveld viste at han hadde kjørt bilen med en promille på 2,73.

«Siktede hadde ved kjøringen en svært høy promille, den var 2.73. Som det framgår av forarbeidene til veitrafikkloven øker risikoen ved kjøring drastisk ved promiller over 1,5. Siktede hadde dessuten i forbindelse med kjøringen dårlig sikt i frontruten da det iset på innsiden. Ved kjøringen kom siktede noe over i motsatt kjørefelt. Dette medførte at en bil som kom imot måtte bremse og kjøre opp på fortauet. Siktedes kjøring med høy promille og forholdene ved selve kjøringen utgjøre en stor fare. Den høye promillen og siktedes kjøring tillegges vekt i skjerpende retning», heter det i dommen.

Retten fant det også noe skjerpende at mannen ble dømt for promillekjøring i 2007. Samtidig ble det lagt noe vekt på hans uforbeholdne tilståelse og at han har samtykket til tilståelsesdom.

«Ifølge siktede frykter han at soning av en fengselsstraff skal medføre at han blir oppsagt fra jobben. Det er ikke uvanlig at promillekjøring kan få konsekvenser for promillekjørers jobb», heter det i dommen.

Retten mente at dette ikke skulle legges vekt på og dømte ham til ubetinget fengsel i 33 dager. Han ble også dømt til å betale en bot på 97.500 kroner og mistet førerretten i fire år.

