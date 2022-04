Mann slått personlig konkurs av Skatteetaten

Det var Skatteetaten som begjærte at en 47 år gammel mann fra Stavanger ble slått konkurs.

Mannen har drevet et byggefirma i Stavanger som et enkeltpersonforetak.

I retten opplyste 47-åringen at han ble slått konkurs allerede i 2019. Til det opplyste Skatteetaten at begjæringen denne gangen gjelder ham personlig.

47-åringen bestred flere av kravene fra 2020 og 2021 og forklarte at han ikke driver selskapet i dag, og har ikke gjort det de siste to årene, men at han vet at det gjenstår noe å betale fra forrige konkurs. Han er nå fast ansatt og arbeidsgiver trekker ham i lønn. Han mener å ha betalt alt i 2021.

Kravet fra Skatteetaten var på 719.748 kroner i skyldig moms og skatt.

47-åringen erkjente ikke å være insolvent og motsatte seg at det ble åpnet konkurs.

«Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Selv sett vekk fra de beløp skyldneren stilte spørsmål ved, er det gjenstående kravet av en størrelsesorden som skyldneren ikke kan gjøre opp per i dag. Det ble den 11.01.2022 avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen fra Sør-Rogaland tingrett, avdeling Stavanger tinghus.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 24. mai.

