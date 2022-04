Lånte penger i konas navn uten at hun visste om det

Den 38 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Tiltalen lød på grovt bedrageri i form av at han i perioden fra mars til midten av september 2017 lånte penger i ni kredittinstitusjoner/banker. Dette gjorde han ved å bruke konas BankID og hennes personopplysninger. Til sammen lånte han 592.750 kroner i den aktuelle perioden.

Pengene ble i stor grad benyttet til nettspill.

Ifølge 38-åringen ba han kona om tilgang til BankID-koder, selvangivelser og lønnsslipper under påskudd av at han skulle refinansiere lån, endre forsikringsselskap og lignende. Han forklarte også at han ikke ved noen anledning egenhendig benyttet seg av konas bankbrikke.

«Retten har videre lagt vekt på fornærmedes forklaring, som underbygger riktigheten av tiltaltes forklaring. Fornærmede forklarte at de aktuelle søknadene har blitt sendt inn av tiltalte uten at hun var kjent med noen av dem, og uten at de hadde blitt enige om det. Fornærmede og tiltalte hadde noe ulike oppfatninger av hvordan tiltalte gikk fram ved den enkelte søknad, og når forholdet ble avslørt av henne. Dette er imidlertid uten betydning for skyldspørsmålet», heter det i dommen.

Retten kom til at størrelsen på beløpet tilsier i seg selv at ubetinget fengsel er riktig reaksjon. Retten mente også at allmennpreventive hensyn tilsier dette og at handlingene har et identitets- og integritetskrenkende preg som utgjør et klart tillitsbrudd i samlivet mellom tiltalte og fornærmede.

I forbindelse med straffutmålingen la retten vekt på at saken var blitt gammel og personlige forhold. Straffen ble 180 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på seks måneder. Han ble også dømt til å betale 7500 kroner i saksomkostninger.

