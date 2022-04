Navnet på mannen som døde i Sandvedparken er frigitt

Det var Mogos Abraha Teklehaymanot som døde i Sandvedparken i Sandnes i helga, opplyser politiet i en pressemelding fredag formiddag.

Mannen, som var i 40-årene, var mannen fra Eritrea og bosatt i Stavanger.

[ Død mann i Sandvedparken: Hadde vann i lungene ]

Funn på stedet, skader på avdøde og funn ved obduksjon gjør at politiets hovedhypotese er at avdøde har falt ut i elven enten ved et uhell eller ved akutt sykdom.

– Politiet jobber med å innhente dokumentasjon på sykdomshistorikk, opplyser politiet i pressemeldingen.

[ Død mann i Sandvedparken: Sliter med å varsle pårørende ]

Endelig obduksjonsrapport forventes å være ferdig om et par måneder.

Navnet frigis i samråd med pårørende.