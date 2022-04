klokken 05.42 fredag morgen fikk politiet melding om en trafikkulykke på fylkesvei 4505 like ved Fløysvik i Sandnes kommune.

Da hadde et kjøretøy havnet ut av veien.

– Kvinnelig bilfører i 20-årene var alene i bilen og fremstår ikke som alvorlig skadet, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Klokken 06.15 meldte politiet at bilfører var tatt med av ambulanse til legevakten, og at veien er åpen for trafikk igjen forbi ulykkesstedet.