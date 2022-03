Daglig leder lurte folk til å betale for byggetjenester

Den 51 år gamle mannen erkjente delvis straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Tiltalen lød blant annet på grovt bedrageri. Dette ved at han i perioden fra 19. august til 12. november 2020, i egenskap av å være daglig leder i et byggefirma, skal ha forledet en kvinne til å forskuddsbetale 106.500 kroner for en byggetjeneste. Ifølge tiltalen unnlot å fortelle at selskapet ikke hadde evne eller til hensikt å oppfylle avtalen.

27. og 28. oktober 2020 skal han også ha forledet en annen kvinne til å betale seg 30.000 kroner for byggetjenester som han ikke skal ha hatt til hensikt å levere. 28. oktober 2020 skal han også ha fått ytterligere en kvinne til å forskuddsbetale 50.000 kroner for en byggetjeneste han ikke skal ha hatt til hensikt å levere.

Også 29. oktober 2020 skal han ha fått en kvinne til å forskuddsbetale 50.000 kroner der han skal ha unnlatt å fortelle at selskapet ikke hadde evne eller til hensikt å oppfylle avtalen.

Retten kom til at han skulle dømmes for disse forholdene.

I tillegg kom retten til at han skulle dømmes for en rekke tilfeller av forhold der 51-åringen skal ha solgt gjenstander på internett, der han fikk betydelige summer i betaling for varer han ikke skal ha hatt eller hatt til hensikt å levere.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at han er dømt for bedragerier tre ganger tidligere.

Straffen ble fengsel i 14 måneder der fire måneder ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Han ble også dømt til å betale 15 fornærmede til sammen 568.233 kroner i erstatning.

