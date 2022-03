Tatt for kjøring påvirket av amfetamin og cannabis

Den 36 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

26. oktober i fjor, omkring klokken 05.00, kjørte han bil i Stavanger mens han var påvirket av amfetamin og cannabis. Retten kom til at han var påvirket av disse stoffene med all sannsynlighet tilsvarte en promille på over 0,5.

«I skjerpende retning vises det til de allmennpreventive hensyn som tilsier at det reageres strengt mot kjøring i påvirket tilstand. Siktede har ved kjøringen både utsatt seg selv, passasjeren i bilen, og andre ferdende i trafikken for en uakseptabel risiko», heter det i dommen.

Samtidig kom retten til at den skulle legge noe vekt på 36-åringens uforbeholdne tilståelse.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til betinget fengsel i 14 dager og en bot på 35.000 kroner.

Han mistet også førerretten i 15 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

