Har rykket ut til ulykke i Auglendstunnelen

Politiet melder at de klokken 15.15 fikk melding om en ulykke i Auglendstunellen på E 39.

Ifølge politiet skal det være en kjedekollisjon i sørgående felt. Tre biler skal være involvert.

Mannskap fra Schancheholen rykker ut. Mannskap fra Kvernevik var i området og kjører også til stedet melder brannvesenet.

Vegtrafikksentralen melder at et kjørefelt er stengt, men trafikken passerer fint forbi i det andre kjørefeltet og at nødetatene er på stedet.

Ifølge politiet er det trolig ikke alvorlige personskader, men flere involverte blir tilsett av helsepersonell.

Saken oppdateres.