Død mann i Sandvedparken hadde vann i lungene

Den avdøde mannen i 40-årene ble funnet av forbipasserende i Sandvedparken i Sandnes, like før klokken 10 søndag.

– Funn på stedet, skader på avdøde og funn ved obduksjon gjør at politiets hoved hypotese er at avdøde har falt ut i elven enten ved et uhell eller ved akutt sykdom. Politiet jobber med å innhente dokumentasjon på sykdomshistorikk, sier Elisabeth Vorland, seksjonsleder etterretning og etterforskning i Sandnes, i en pressemelding onsdag.

Endelig obduksjonsrapport forventes å være ferdig om et par måneder.

Mannen er fra Eritrea, og politiet jobber fremdeles med å komme i kontakt med mannens pårørende som er bosatt i utlandet.

Politiet ber om forståelse for at de ikke har mulighet å gi ytterlig informasjon på dette tidspunkt.

Eventuelle tips til politiet kan rettes via: https://tips.politiet.no/web/

Mannen skal ha vært på vei til jobb da dødsfallet skjedde.

[ 21-åring omkom i ulykke med el-sparkesykkel ]