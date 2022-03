Etterlyser vitner etter funn av død mann

Mannen i 40-årene ble funnet av forbipasserende like før klokken 10 søndag. Stavanger Aftenblad skriver at mannen hadde ytre skader i bakhodet da han ble funnet.

Politiet opplyser at skadene ikke er av en slik karakter at det skulle ende opp med død. Det er ikke kjent om mannen hadde pådratt seg skadene fra før.

– Det var noen synlige skrammer i ansiktet eller hoderegionen som like gjerne kan være fra et fall, sier seksjonsleder for etterretning og etterforskning i Sandnes, Elisabeth Vorland til Sandnesposten.

Mannen, som er fra Eritrea, var på vei til jobb da dødsfallet skjedde. Politiet er sikre på at han har gått fra Austrått til jobb klokken 6.45. Nå ber politiet om at vitner tar kontakt.

– Vi er spesielt interessert i de som har vært i Sandvedparken i tidsrommet 6.45 til 7.30 søndag, sier Vorland.

