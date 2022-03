Byggefirma slått konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Maxifront Bygg AS og morselskapet Maxifront Holding AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var krav på henholdsvis 199.594 kroner og 140.139 kroner i skyldig moms og skatt. Under rettsmøtet i Sandnes tinghus bestred skyldneren saksøkers krav og mente at disse var altfor høyt.

Når det gjaldt Maxifront Bygg AS opplyste skyldnere at selskapet ikke har nevneverdige verdier og anslår den samlede gjelden til rundt 230.000 kroner eksklusive saksøkers krav. Når det gjelder Maxifront Holding AS ble det opplyst at gjelden er 200.000 kroner eksklusive saksøkers krav.

Maxifront Bygg AS og Maxifront Holding AS erkjente at selskapene var insolvente og motsatte seg ikke åpning av konkurs.

«Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav på skatt og merverdiavgift mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Når det gjelder beregningen av kravet bemerker retten at skyldner ikke har sendt inn nødvendige meldinger til Skatteetaten. Skatteetaten har derfor beregnet skatt og avgift ved skjønnsfastsetting og tvangsmulkt i tråd med skatteforvaltningsloven § 12-2, jf. § 12-1 og § 14-1. Skyldneren har erkjent å være insolvent. Det ble avholdt utleggsforretning hos skyldner den 4. februar 2022 uten at det ble oppnådd tilstrekkelig sikkerhet for kravet, og det presumeres derfor at skyldner er insolvent, jf. konkursloven § 62. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsene.

Advokat Per Asle Ousdal er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamlinger vil bli holdt 10. mai i år.

