Brøt seg inn i bolig og stjal rifler som skulle brukes i det kriminelle miljøet

Den 34 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

En gang i perioden fra 17. februar til 23. februar i fjor tok 34-åringen seg inn i en bolig i Stavanger. Fra denne stjal han 506 patroner av ulikt kaliber samt sju rifler.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder særlig analyseresultat fra Oslo universitetssykehus av 27. april i fjor med DNA-treff i forhold til siktede, samt framlagte illustrasjonsmapper i saken.

«I skjerpende retning vises det til at siktede har begått tyveriet ved innbrudd fra bolig, og at allmennpreventive hensyn derfor tilsier en streng reaksjon. Retten viser videre til at siktedes tyveri hadde som formål å skaffe våpen og ammunisjon til et kriminelt miljø, og at også dette tilsier en streng reaksjon», heter det i dommen.

Samtidig kom retten til at den skulle legge noe vekt på 34-åringens uforbeholdne tilståelse. Dermed kom Sør-Rogaland tingrett, avdeling Stavanger tinghus, til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 75 dager.

