Tatt i 89 km/t i 50 sone

Den 35 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Sandnes tinghus.

23. februar i år, omkring klokken 08.58, kjørte hun bil Bærheimveien i Sandnes. Her ble farten hennes målt til 89 kilometer i timen i 50-sone.

Retten kom til at sakens dokumenter støtter opp om tilståelsen henne, at vilkårene for straff etter bestemmelsen i siktelse er oppfylt og at hun skulle for forholdet.

Sandnes tinghus kom til at 14 dagers betinget fengsel var en passende straff. I tillegg kom retten til at hun skulle dømmes til å betale en bot på 14.000 kroner, subsidiært fengsel i 28 dager.

Retten kom også til at hun skulle dømmes til førerkortbeslag i syv måneder der hun får fradrag for tiden førerkortet har vært beslaglagt. Hun må også avlegge praktisk førerprøve på nytt.

