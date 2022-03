Mann skyldte 473.684 kroner – ble slått konkurs av Skatteetaten

Det var Skatteetaten som begjærte at en 51 år gammel mann fra Sandnes ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 473.684 kroner i skyldig skatt og moms.

Mannen har drevet et enkeltpersonsforetak som har drevet med hytter med mer. I rettsmøtet i Sandnes tinghus motsatte han seg at det ble åpnet konkurs.

«Utleggsforretning ble holdt 06.01.2022, mens konkurs ble begjært 15.02.2022. Begjæringen er innen fristen. Resultatet av utleggsforretningen var intet til utlegg. Det vil si at dekning ikke kunne oppnås hos skyldneren. Utgangspunktet er da at insolvens er sannsynliggjort, se konkursloven § 62. Skyldneren har ikke sannsynliggjort at han likevel er solvent, og begjæringen tas til følge. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 5. mai i år.

