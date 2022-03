Ruskjørte fem ganger

Den 50 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus

21. mars i fjor, omkring klokken 15.10, kjørte han bil i Gjesdal til tross for at han var påvirket av narkotiske tabletter og amfetamin.

22. juni i fjor, omkring klokken 10.40, kjørte han en motorsykkel til tross for at han var påvirket av piller og amfetamin.

11. september i fjor, omkring klokken 14.20, kjørte han på Hunnedalsveien mens han var påvirket av piller og amfetamin. Samme dag kjørte han også bil der farten hans ble målt til 108 km/t i 70-sone på Bråstein i Sandnes.

Også natt til 18. januar og natt til 23. januar i år kjørte han bil mens han var påvirket av piller og amfetamin.

Ved ingen av disse kjøreturene hadde han gyldig førerkort. Retten kom også til at han skulle dømmes for fire tilfeller av oppbevaring av narkotika og for å ha brutt seg inn i en bolig på Jæren og stjålet flere gjenstander.

«Slik denne saken ligger an er siktedes brudd på vegtrafikkloven bærende for straffutmålingen. Siktede er dømt for kjøring i påvirket tilstand syv ganger tidligere, og for kjøring uten gyldig førerkort 13 ganger tidligere. Han skal nå domfelles for fem nye tilfeller av både kjøring i ruspåvirket tilstand og kjøring uten gyldig førerkort», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at den skulle legge noe vekt på 50-åringens uforbeholdne tilståelse.

Dermed ble straffen ubetinget fengsel i ni måneder og han ble også dømt til å betale en bot på 38.000 kroner.

