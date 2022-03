Kjørte med 2,57 i promille

49-åringen fra Sandnes kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

31. oktober 2020, omkring klokken 12.00, kjørte han bil i Nord-Norge mens han var påvirket av alkohol.

En blodprøve tatt av ham viste en promille på 2,57.

«Siktede har kjørt med høy promille, og skal idømmes ubetinget fengsel som hovedregel. Siktedes kjøring framstår risikabel som følge av promillen. Dette ga seg utslag i vinglete kjøring. Han kjørte da også over to brøytestikker da han ble stanset, og av anmeldelsen framgår det at siktede også nesten kolliderte ved et tilfelle», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at saken var blitt noe gammel. Dermed ble han dømt til fengsel i 21 dager og 45.000 kroner i bot. Han fikk også sperrefrist på erverv av førerrett i to år og seks måneder.

