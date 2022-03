Truet med å slå Nav-ansatt med en stol

Den 40 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Sandnes tinghus. 21. juni i fjor var han på et Nav-kontor i distriktet etter at han flere måneder tidligere hadde søkt Nav om å finne hjelp til en plass å bo. Da han kom til Nav-kontoret var han frustrert og snakket høylytt.

I løpet av samtalen med en ansatt i Nav reiste han seg opp og truet med å slå henne med en stol

«Ifølge tiltaltes politiforklaring mente han ikke noe med det han sa, men han var sint og frustrert. Det er ikke vilkår for straff etter § 263 at tiltalte mente å gjennomføre trusselen. Retten er ikke i tvil om at tiltalte uttalte seg som han gjorde med viten og vilje og at han forsto at trusselen var egnet til å framkalle alvorlig frykt», heter det i dommen.

Retten kom til at han skulle dømmes til betinget fengsel i 14 dager og han må også betale 3500 kroner i saksomkostninger.

