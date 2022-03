Kvinne kjørte lastebil uten å ha gyldig førerkort

Den 31 år gamle kvinnen møtte ikke i retten da saken nylig var oppe i Stavanger tinghus.

Grunnen til at saken var oppe i retten er at kvinne har fått et forelegg som hun har nektet å vedta.

2. mai i fjor, omkring klokken 19.40, kjørte hun en lastebil på E 39 ved Sokn kontrollstasjon uten å ha gyldig førerkort.

25. mai i fjor, omkring klokken 01.00, ble hun på nytt stoppet for å ha kjørt uten førerkort. Denne gangen fant kjøringen sted ved Svinesund på E 6.

Grunnen til at hun ikke hadde førerkort var at hun ble stoppet av politiet 11. april i fjor. Hun skal da ha kjørt i 98 km/t i 60-sone, noe som førte til at kvinnen midlertidig ble fratatt førerretten.

«Tiltalte er 31 år gammel, og er tidligere straffet for brudd på bestemmelsene om kjøre- og hviletid. Ved Vestfold tingretts dom av 04.06.2021 ble hun videre dømt for den fartsovertredelsen som fant sted den 10.04.2021, og som dannet grunnlag for at hun midlertidig ble fratatt førerretten, jf. ovenfor, til en bot på 13.000 kroner og fradømmelse av førerretten i 11 måneder fra 11.04.2021», heter det i dommen.

Denne gangen kom retten til at hun skulle dømmes til en bot på 8000 kroner.

Hun ble også fradømt førerrett for motorvogn i ni måneder og må avlegge full ny førerprøve.

