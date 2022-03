Rykket ut etter melding om brann - var stearinlys

Det var like over klokken 00.30 natt til fredag at nødetatene kjørte full uttrykning til en boligblokk på Eiganes etter å ha fått melding om flammer på terrassen i en leilighet.

Da nødetatene kom til stedet var det ingen tegn til brann.

Stearinlys, men ingen brann

Etter å ha fått kontakt med vedkommende som bor i leiligheten der flammene skal ha blitt observert, ble det klart at det ikke var tegn til brann i leiligheten.

– Det er uklart hva som egentlig har skjedd. Det er ingen skader etter flammer. Mannen som bor der sier der ikke har vært flammer, men at han kun har brent stearinlys, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Politiet mener at meldingen om brann kan skyldes en misforståelse:

– Det kan ha vært synsbedrag, melder operasjonsleder.









