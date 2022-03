Kjørte bil i pillerus

Den 48 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

11. april i fjor, omkring klokken 13.20, kjørte hun bil på Hundvåg i Stavanger mens hun var påvirket av narkotiske tabletter tilsvarende en promille på over 0,5.

«Riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelse og blodprøveanalysen som viste at hun hadde Zolpidem i blodet med en mengde som tilsvarer over 0,5 promille. På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at hun har handlet grovt uaktsomt», heter det i dommen.

Retten kom til at den skulle legge vekt på kvinnens uforbeholdne tilståelse og at saken var blitt gammel. Straffen ble betinget fengsel i 18 dager en bot på 37.500 kroner.

Hun mistet også førerretten i 18 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

[ Må betale 75.000 kroner etter at hun kjørte til McDonald’s for å kjøpe mat ]