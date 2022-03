Hadde ikke sikret lasten skikkelig – vogntoget fikk ikke kjøre videre

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland tirsdag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Et vogntog fikk bruksforbud grunnet for dårlig brems på lastebil og henger.

Et vogntog fikk bruksforbud grunnet for dårlig sikring av last.

Et vogntog fikk bruksforbud grunnet feil bredde.

Kjøre- og hviletidskontrollen avdekket brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. To sjåfører fikk skriftlig advarsel grunnet brudd på pause og døgnhvil.

Fire kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av at lasten ikke var forsvarlig/forskriftsmessig sikret. Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før videre kjøring.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangel på fem kjøretøy. Manglene gikk ut på defekt bremser, luftlekkasje, defekt sidehinder, defekt underkjøringshinder, løs hjulskjerm, løs skvettlapp, utslitte dekk, skarpkanter og defekt lys. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene.

Tirsdag ble det også holdt kontroll på Sokn kontrollstasjon.

Her var resultatet følgende:

To vogntog fikk kjøreforbud og gebyr for kjøring med overlast

Det ble gitt bruksforbud på div kjøretøy på grunn av lys montert i frontrute pluss sikthindrende gjenstander.

Det ble gitt gebyr på to kjøretøy for dekk under minimum og to gebyr for manglende kjetting.

En lastebil ble avskiltet for manglende EU-kontroll

