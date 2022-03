Hadde 47 gram amfetamin i underbuksen

7. april i fjor var den 44 år gamle mannen ute og kjørte bil i Stavanger. I forbindelse med at han ble stoppet av politiet ble det funnet diverse narkotiske tabletter og 3,2 gram hvitt pulver i gjennomsiktig emballasje. Da mannen senere ble undersøkt på politihuset i Stavanger ble det funnet 47,23 gram amfetamin i underbuksen hans.

30. mars i fjor kjørte han seg også fast i en bussluse i Sandnes.

«Tiltalte har i retten forklart at han hadde lånt bort bilen til venn. Forklaringen hans står i motstrid til forklaringen han ga til politiet under avhør, hvor han sa at det var han som hadde kjørt fast bilen. Hans opprinnelige forklaringen er forenelig med at funnet av tiltaltes lommebok knytter han til bilen på det aktuelle tidspunktet, i tillegg til at det var tiltalte som var leier av bilen. Videre har tiltalte forklart at han selv betalte erstatning på kr 20.000 til eieren av bilen uten at det er noen holdepunkter for at dette beløpet ble krevd inn av føreren av bilen. Retten finner det bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte var føreren av bilen», heter det i dommen.

Retten kom også til at han skulle dømmes for ruskjøring og bæring av kniver.

Straffen ble ubetinget fengsel i fem måneder og 5000 kroner i bot. Han mistet også førerretten for alltid.

