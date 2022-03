Fikk ikke mer servering. Da sjanglet han bort til bilen sin og kjørte av gårde

Mannen i 70-årene erkjente straffskyld etter tiltalen da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

23. oktober 2020 omkring 23.55 kjørte han bil på Jæren til tross for at han var påvirket av alkohol.

En blodprøve tatt av ha, klokken 00.52 påfølgende dag viste en promille på 1,49. Ifølge mannen hadde han den aktuelle kvelden vært på et utested sammen med noen bekjente, og at han hadde drukket tre glass øl mens han var der.

«Tiltalte erkjenner at han var ruspåvirket under kjøringen, men har forklart at han drakk et glass vodka, anslagsvis 3 dl, etter at han kom hjem før han la seg. Han tenkte ikke på at noen kunne melde fra til politiet om at han kjørte i ruspåvirket tilstand. Han hadde lagt seg da politiet kom», heter det i dommen.

Retten kom til at forklaringen om at han drakk sprit da han kom hjem ikke var troverdig. I den forbindelse ble det vist til forklaringen fra en ansatt på utestedet mannen var på. Hun varslet politiet om at hun hadde sett at tiltalte kjørte bil etter å ha blitt servert alkohol. Hun har blant annet forklart at tiltalte ble nektet servering før han forlot stedet, fordi han var for beruset, og hun så at han hadde ustødig gange og snublet da han var på vei til bilen.

Politibetjenten som pågrep tiltalte hjemme hos ham og var med under framstillingen for lege, så ikke spor av sprit på tiltaltes bopel, og kjente heller ikke spritlukt av ham. Han oppfattet hele tiden tiltalte som sterkt beruset, men så ellers ikke noen endring av påvirkningsgraden hans underveis.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 18 dager og en bot på 25.000 kroner.

Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

