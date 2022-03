Vil ha 19.200 kroner fra mann som skal ha båret gasspistol

13. mai må en 28 år gammel mann møte i retten tiltalt for å ha båret et skytevåpen på offentlig sted.

10. oktober, omkring klokken 07.00, skal han hatt med seg en gasspistol på Storhaug i Stavanger.

24. april i fjor skal han også ha hatt med seg en gasspistol mens han var på en dagligvarebutikk i Stavanger.

For dette har han fått et forelegg på 16.000 kroner. 28-åringen har ikke vedtatt forelegget, noe som er grunnen til at saken skal opp for retten.

I retten vil det bli lagt ned påstand om at 28-åringen skal betale en bot på 19.200 kroner og i tillegg vil det bli krevd saksomkostninger til det offentlige.

