Truet med kniv og sa at han skulle drepe ham

Den 55 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i Stavanger tinghus.

Hendelsen fant sted i Madla bydel i Stavanger 25. april i fjor, omkring klokken 04.05. Utstyrt med kniv banket han på døren og vinduer. Da han oppnådde kontakt med mannen som var i huset sa han at han skulle kvele og drepe ham. Han skal også ha sagt at han skulle knuse hele huset dersom de ikke åpnet for ham.

55-åringen erkjente ikke det at han skal ha sagt at han skulle knuse hele huset dersom de ikke åpnet for ham.

«Han erkjente imidlertid at han hadde møtt opp beruset med kjøkkenkniv på døren til fornærmede, og at han hadde sagt ting som at han skulle «knekke» og «kvele» ham. Ved å gjøre dette truet siktede både i ord og handling med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen var egnet til å fremkalle alvorlig frykt. Siktede forklarte at han forsto at hans opptreden ville bli oppfattet som en trussel, og han visste at han truet med straffbar atferd», heter det i dommen.

Like etter trusselepisoden kjørte han også en bil til tross for at han var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av ham klokken 05.49 samme natt, viste en alkoholkonsentrasjon på 0,5 mg per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 1,0.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten noe vekt på 55-åringens uforbeholdne tilståelse.

Straffen ble fengsel i 19 dager der syv dager ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Han må også betale en bot på 65.000 kroner.

Retten kom også til at han skulle fradømmes førerretten i 21 måneder, og at han må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

