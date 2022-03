Tatt i 133 km/t i 80-sone

29-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

29. august i fjor omkring klokken 17.23, på Rv 13 ved Målansdalen i Hjelmeland, kjørte han motorsykkel i en hastighet av 133 km/t til tross for at fartsgrensen på stedet er 80 kilometer i timen.

Farten ble på en strekning på 293,9 meter. Retten la til grunn at det var gode kjøreforhold, men noe trafikk og at fartsovertredelsen skjedde i forbindelse med en forbikjøring.

Retten kom også til at han skulle dømmes for å ha kjørt motorsykkelen uten å ha gyldig førerkort for denne.

«Han har samtykket til samfunnsstraff og framstår egnet for dette», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til 30 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager. I tillegg ble han idømt kjøreforbud i ni måneder.

