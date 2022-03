Politiet dro hjem til mann da han ikke møtte til soning. Der fant de narkotika

40-åringen fra Sola erkjente delvis straffskyld da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

7. september 2020 skulle han møtt til soning. Da han ikke møtte ble han etterlyst av politiet.

«Ved bevisvurderingen har retten tatt utgangspunkt i at tiltalte har erkjent de faktiske forholdene. Han har forklart at han visste at han hadde fått avslag på den siste søknaden om soningsutsettelse, men at han likevel ikke møtte til soning på grunn av depresjon og angst», heter det i dommen.

16. september 2020 oppsøkte politiet 40-åringen i boligen hans i forbindelse med at han ikke hadde møtt til soning. Der ble det foretatt en ransaking, hvor det ble avdekket at tiltalte oppbevarte 23,9 gram amfetamin, 21 tabletter med virkestoffet alprazolam, inntil 2 gram hasj til eget bruk samt tre hjemmelagede improviserte eksplosive ladninger bestående av blant annet rester fra fyrverkeri og glassbiter.

3. september 2020 oppbevarte 40-åringen også 32,86 gram amfetamin, 139 tabletter med virkestoffet alprazolam og 22,04 gram cannabis i egen bopel til eget bruk.

Retten kom til at straffen for samtlige overtredelser i utgangspunktet bør ligge rundt fem måneder før det tas hensyn til formildende omstendigheter. I den forbindelse viste retten til at han umiddelbart tilsto de mest alvorlige forholdene og har gitt en uforbeholden tilståelse for disse. I tillegg har han erkjent de faktiske forholdene for de andre overtredelsene.

Retten viste også til at saken var blitt svært gammel og kom til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 120 dager.

