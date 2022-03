Ville ikke betale – skal ha knust ruten på taxien med jernstang

Det er statsadvokat Birgitte Budal Løvlund som har tatt ut tilleggstiltalebeslutning mot en 30 år gammel mann fra Stavanger.

23. desember i fjor, omkring klokken 18.45, i forbindelse med at en taxisjåfør forsøkte å få 30-åringen til å betale for en taxitur, skal han ha sagt at han skulle drepe taxisjåføren eller lignende. Videre skal han ha brukt en gjenstand – formentlig en jernstang – til å knuse vinduet på taxien. Ifølge tiltalen unndro han seg på denne måten å betale for taxituren.

Han er også tiltalt for skadeverk i forbindelse med hendelsen.

Saken skal opp i Stavanger tinghus 10. mai.

Han må da også svare for en rekke andre lovbrudd. Blant annet skal han ha spyttet og sparket og dyttet politiet i Kristiansand 21. mai i fjor. Han skal også ha kalt dem for stygge ting og gitt uttrykk for at han ville hevne seg på en politibetjent.

24. juli i fjor skal han ha kommet med en hatefull ytring mot en butikkmedarbeider i Stavanger.

6. august i fjor skal han også ha knust to TV-er tilhørende en kvinne i Stavanger. 1. oktober i fjor skal han også ha forsøkt å ta seg inn i boligen til den samme kvinnen ved å knuse et vindu i inngangsdøren.

14. november i fjor skal han også ha båret en kombinert kniv/slåsshanske.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om erstatning til kvinnen, samt kontaktforbud overfor henne. I tillegg er det tatt forbehold om å legge ned påstand om erstatning for ruten i taxien som han skal ha knust.

Det er også tatt forbehold om å legge ned påstand om inndragning av slåsshanske/kniven.

