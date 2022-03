Vektere fra et serveringssted på Skagenkaien i Stavanger kom rundt klokken 02.00 over menn som hadde blitt utsatt for en voldshendelse.

Hendelsen skal ha skjedd rundt klokken 01.45, i nærheten.

Politiet har vært i kontakt med vitner og fornærmede. Det blir opprettet sak.

Fornærmede er en mann i 20-årene, som selv dro til legevakten for sjekk.

Politiet ønsker kontakt med de som har sett hendelsen eller har andre opplysninger.