Tatt for promillekjøring etter at han kjørte til butikken for å kjøpe mer øl

27. oktober i fjor hadde 57-åringen drukket tett over noen dager. Om morgenen like før klokken 09.29 satte han seg i bilen og kjørte fra bopel til en dagligvarebutikk på Jæren. Der kjøpte han øl, som han betalte for klokken 09.37. Han hadde ruspåvirkning da han kjørte. Han kjørte deretter hjem igjen. Han ankom bopel igjen like før klokken 10.01. En politipatrulje rekvirert av operasjonssentralen ankom 57-åringens bopel 10.05. 57-åringen avla på stedet utåndingsprøve som viste 0,98 mikromol per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 1,96. Han ble kjørt til Jæren lensmannstasjon hvor han omkring klokken 11.00 avla ny utåndingsprøve som viste 0,84 mmol per liter luft, noe som tilsvarer en alkoholpromille på 1,68.

«Det er ikke tvilsomt at tiltalte kjørte bilen. I retten forklarte tiltalte at han kjørte. Fram til nylig, senest i avhør tirsdag 08.03.2022 har han benektet dette, og forklart at han ikke kjørte, og at han var i kjelleren. Fremlagt kjøpskvittering fra butikken er knyttet til tiltaltes bankkonto, noe som ytterligere underbygger at han kjørte til og fra butikken, nettopp for å kjøpe øl», heter det i dommen.

Retten viste også til forklaringer fra vitner om at det var 57-åringen som hadde kjørt bilen, og at han hadde hatt en promille på godt over 1,2 da kjøringen fant sted.

Sør-Rogaland tingrett, avdeling Sandnes tinghus, kom til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 36 dager og en bot på 48.000 kroner.

Han ble også fradømt førerretten i fire år og må betale 3500 kroner i saksomkostninger.

