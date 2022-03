Klokken 23.51, tirsdag kveld, fikk politiet melding fra et utested i Stavanger om at an mann hadde stjålet alkohol.

Han løp deretter fra stedet.

Politiet påtraff mistenkte, mann (51), ikke langt fra utestedet.

Han ble avhørt og erkjente forholdet.

Mannen blir anmeldt.