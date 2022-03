Onsdag ettermiddag, like før klokken 14, fikk nødetatene melding om et arbeidsuhell på et lager.

Dette skal ha skjedd i Nesflåtveien i Stavanger.

En person har skader i en fot, etter å ha blitt overkjørt av en truck, melder politiet.

Politiet er på stedet for å gjøre undersøkelser. Helse har overtatt pasienten.