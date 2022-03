19-åring varetektsfengslet og siktet for voldtekt av barn under 14 år

19-åringen ble pågrepet av politiet den 14. mars i år og siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 299 som omhandler voldtekt av barn under 14 år.

Onsdag ble han framstilt for varetektsfengsling i Stavanger tinghus. Retten kom til at 19-åringen med skjellig grunn kan mistenkes for en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder. I den forbindelse ble det vist til at han i retten har erkjent straffeskyld for samtlige forhold i siktelsen, og at han også har tilstått forholdene i politiavhør 14. mars i år.

19-åringen har jobbet i en ungdomsklubb i Rogaland og retten kom til at det var bevisforspillelsesfare fordi han kan påvirke de fornærmedes forklaringer om han ikke varetektsfengsles.

«I lys av hans tilknytning til de fornærmede og sakens alvor mener retten at det er stor sannsynlighet for at denne muligheten vil benytte. I tillegg viser retten til at sakens fulle omfang foreløpig er ukjent. Det dreier seg om kontakt på Snapchat hvor det er anslått at siktede har hatt kontakt med omkring 20–25 ungdommer, og hvor han skal ha mottatt seksualiserte bilder og filmer fra fire–fem gutter i 13-årsalderen. Det er dermed grunn til å tro at siktelsen vil kunne bli utvidet etter hvert. Siktedes telefon er beslaglagt, og arbeidet med å sikre innholdet fra sosiale medier pågår. Det er nødvendig at dette arbeidet skjer uten mulighet for påvirkning fra siktede», heter det også i kjennelsen.

Retten kom også til at varetektsfengsling i fire uker var et uforholdsmessig inngrep.

Dermed ble han varetektsfengslet i fire uker der han undergis brev- og besøkskontroll i hele fengslingsperioden.

