Var i utlandet og sørget for at han fikk utbetalt 337.000 kroner i dagpenger

Den 46 år gamle mannen erkjente straffskyld da han nylig møtte i Egersund tinghus.

I perioden 19. januar 2015 til 30. september 2017 innleverte han elektroniske meldekort til NAV hvor han ikke opplyste om at han i store deler av perioden oppholdt seg i utlandet. Opplysningene i meldekortene dannet grunnlag for automatisk beregning og urettmessig utbetaling av dagpenger ved arbeidsledighet med til sammen 337.000 kroner.

I retten viste han til et tidligere avhør hos politiet der han har forklart at det ikke var hans hensikt å lure Nav. Han forklarte også at han erkjente grov uaktsomhet ved at han ikke meldte fra til NAV om at han hadde vært i utlandet i perioder, at han reiste til sin familie i utlandet på grunn av at det var problemer i denne tiden og at han ikke tenkte på å melde fra om opphold i utlandet, selv om han visste om regelverket.

Retten kom til at det var bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet med nødvendig grad av skyld.

«Trygdebedrageri er et alvorlig samfunnsproblem. Ordningen er basert på tillit, idet den berettigede selv må oppi opplysningene, som igjen danner grunnlaget for hvilket beløp som betales ut. For at ordningen skal fungere, er det nødvendig at stønadsmottakerne tar seg tid til å sette seg inn i regelverket og at riktige og fullstendige opplysninger føres. Allmennpreventive grunner tilsier en streng reaksjon», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til 46-åringens uforbeholdne tilståelse og at saken var blitt svært gammel.

Dermed ble straffen på 90 dager fengsel gjort betinget med en prøvetid på to år.

