Politiet ville ta førerkortet fra kvinne

Det var påtalemyndigheten som har bedt om rettens kjennelse for midlertidig tilbakekall av førerretten og at siktedes førerkort kan holdes beslaglagt inntil saken mot henne er endelig avgjort.

Bakgrunnen for det er at 7. februar i år, omkring klokken 18.47, skal den 42 år gamle kvinnen ha kjørt bil på Jæren mens hun var påvirket av alkohol eller andre berusende eller bedøvende middel.

42-åringen har erkjent ruspåvirket kjøring, men samtykket ikke til førerkortbeslag.

«Retten mener at hensynet til trafikksikkerheten og likebehandling må veie tyngst. Retten mener videre at midlertidig tilbakekall av førerretten og beslag av førerkortet fram til forventet endelig avgjørelse foreligger, ikke er et uforholdsmessig inngrep», heter det i kjennelsen.

Dermed kom retten til at påtalemyndigheten kan midlertidig tilbakekalle førerretten og holde førerkortet hennes beslaglagt, men ikke ut over 1. november i år.

[ Må betale 75.000 kroner etter at hun kjørte til McDonald’s for å kjøpe mat ]