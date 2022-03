Politiet var ute på oppdrag og plutselig markerte en politihund på en mann

30-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da saken nylig var oppe i Stavanger tinghus.

30-åringen ble stanset av politiet om morgenen 11. juli 2020, etter at politiet hadde rykket ut til Randaberg sentrum i forbindelse med et innbrudd. 30-åringen har ikke vært mistenkt for selve innbruddet, men en politihund skal ha markert på ham. Dette medførte at han ble ransaket, og politiet gjorde funn av narkotika i form av 0,8 gram marihuana og 0,5 gram kokain i en snusboks i jakkelommen hans.

Etter dette foretok politiet også̊ ransaking av tiltaltes mors bolig. Her oppbevarte han til sammen 104,76 gram tørket cannabis plantemateriale (toppskudd), 58 tabletter à 10 mg inneholdende det narkotiske stoffet diazepam, fem gram ecstasy og 22,66 gram sopp inneholdende det narkotiske stoffet psilocybin og/eller psilocin. I tillegg ble det foretatt en ransaking i hybelen til 30-åringen. Her ble det funnet 45,43 gram tørket cannabis plantemateriale (toppskudd) og 10,13 gram ecstasy.

Det ble også tatt urinprøve av mannen og han innrømmet bruk av cannabis, narkotiske tabletter og kokain forut for prøvetakingen.

I skjerpende retning viste retten til den spredningsfaren som foreligger ved oppbevaring av de forholdsvis store kvantum narkotika som saken gjelder. Samtidig kom retten til at den skulle legge vekt på 30-åringens tilståelse og at saken var blitt gammel.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til samfunnsstraff i 57 timer med en gjennomføringstid på 120 dager.

