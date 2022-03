Skal ha kjørt rundt i Sandnes med 2,38 i promille

Det er statsadvokat Birgitte Budal Løvlund som har tatt ut tiltale mot en 37 år gammel mann fra Sandnes.

På julaften i fjor, omkring klokken 21.15 skal den 37 år gamle mannen ført en personbil i Gjesdalveien og andre gater og veier i Sandnes mens han hadde en alkoholpromille på 2,38.

Klokken 22.10 samme kveld ble han framstilt på legevakten i Sandnes. I forbindelse med at det skulle tas blodprøve av ham i forbindelse med promillekjøringen, skal han ha satt krokfot på en politibetjent, slik at vedkommende ble dyttet inn i en dør på behandlingsrommet og ble påført store smerter i korsryggen. Han skal også ha forsøkt å bite de to politibetjentene i hendene.

Saken skal opp i Sandnes tinghus 24. mars i år og det er tatt forbehold om å legge ned påstand om tap av førerretten.

[ Må betale 75.000 kroner etter at hun kjørte til McDonald’s for å kjøpe mat ]