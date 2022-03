Mann tatt for å ha kjørt for fort på Motorveien

Den 34 år gamle mannen har nektet å betale et forelegg for fart, og derfor har saken gått til retten. Da saken nylig var oppe i Sandnes tinghus erkjente han seg ikke skyldig etter forelegget.

Retten kom til at den skulle legge følgende faktum til grunn som bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil.

Tirsdag 8. juni i fjor, rundt kl. 23.00, kjørte to politibetjenter UP-patrulje i uniformert tjenestebil. Omkring klokken 23.24 kjørte patruljebilen i påkjøringsfeltet til E39 ved Forus i sørgående retning. På det aktuelle tidspunktet var det skumring, tørr, bar vei og lite trafikk. Bilen var utstyrt med måleapparatet Trip Track gjennomsnittsfartsmåling, og begge politibetjentene er godkjente brukere av Trip Track.

Idet patruljebilen kom kjørende i påkjøringsfeltet, observerte de en svart bil som kom kjørende sørover. Den ene politibetjenten Kristensen, som opererte måleapparatet, bestemt seg for å starte en hastighetsmåling på det aktuelle kjøretøyet. Denne viste at bilen kjørte i 114 km/t i 90 -sone.

34-åringen forklarte i retten at han tvilte på at målingen kunne være riktig og hevdet at det var en annen bil som ble målt.

Det mente ikke rette som fant ingen grunn til å tvile på at det var 34-åringens bil som ble målt. Retten kom til at det heller ikke var grunn til å tro at det kan ha vært noen feil med måleapparatet.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten noe vekt på at saken var blitt relativt gammel. Dermed kom retten til at han skulle dømmes til en bot på 7000 kroner og han må også betale 2000 kroner i saksomkostninger.

[ Må betale 75.000 kroner etter at hun kjørte til McDonald’s for å kjøpe mat ]