Kvinne skal ha kjørt på jente i fotgjengerfelt

Det er statsadvokat Tore Kulstad som har tatt ut tiltale mot en 48 år gammel kvinne fra Sandnes.

Mandag 15. mars i fjor omkring klokken 15.00 i Oalsgata i Sandnes, skal hun ifølge tiltalen kjørt personbil uten å være tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom, idet hun feilfordelte oppmerksomheten mot kjøringen og det øvrige trafikkbildet og/eller holdt for høy hastighet etter forholdene, da hun nærmet seg et lysregulert fotgjengerfelt. Hun skal ikke ha oppfattet ikke at lyset skiftet til gult og rødt for henne, og skal som følge av dette ha kjørt på en sju år gammel jente som løp ut i fotgjengerfeltet da fotgjengerne fikk grønt signal.

Jenta mistet bevisstheten og ble innlagt på sykehuset den første tiden etter ulykken. Ifølge tiltalen har hun hatt langvarig helt og delvis fravær fra skolen.

Saken skal opp i Sandnes tinghus 5. mai i år og eventuelle krav om erstatning vil bli framsatt av bistandsadvokaten.

