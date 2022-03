Tatt for ruskjøring – etterpå dro politiet og ransaket leiligheten hans

Den 42 år gamle mannen erkjente straffskyld etter tiltalen da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

22. februar i fjor, omkring klokken 12.00, ble 42-åringen stoppet av politiet i en kontroll på Åsen i Stavanger.

«Etter at politiet mistenkte ham for kjøring i påvirket tilstand, ble tiltalte tatt med for klinisk undersøkelse og blodprøvekontroll. Den kliniske undersøkelsen konkluderte med at tiltalte var «lett påvirket», og analysen av blodprøveresultatet viste en påvirkning av THC med 0,0095 mikromol per liter. Grensen for hvilken påvirkning som tilsvarer en alkoholpromille på 0,5 er satt til 0,01 mikromol per liter, og tiltaltes påvirkningsgrad var således like under denne grensen», heter det i dommen.

Samme dag klokken 13.15 foretok politiet en ransaking i boligen hans. Her ble det funnet 18,6 gram cannabis, omkring 4,7 gram amfetamin og ni tabletter inneholdende opioidet oksykodon.

«I skjerpende retning vises det til de sterke allmennpreventive hensyn som tilsier en streng reaksjon ved kjøring i påvirket tilstand. Det vises også til at oppbevaring av såpass store kvantum narkotika som saken gjelder innebærer en viss spredningsfare, selv om en legger til grunn at dette var ment til eget bruk», heter det i dommen.

Samtidig kom retten til at den skulle legge vekt på 42-åringens uforbeholdne tilståelse. Dermed kom retten til at han skulle dømmes til 16 dager fengsel som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

