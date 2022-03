Saken mot en 40 år gammel kvinne skal opp i Sør-Rogaland tingrett 31. mai i år.

Torsdag 6. mai i fjor, omkring klokken 14.55, i Skippergata i Sandnes skal 40-åringen ha blitt stoppet av politiet for bruk av mobiltelefonen mens hun kjørte.

I forbindelse med dette er det også tatt ut tiltale for at hun kjørte bilen til tross for at hun var påvirket av amfetamin.

Ifølge tiltalen var hun påvirket av amfetamin tilsvarende en alkoholpromille på over 0,5.

