Byggefirma ble slått konkurs av Skatteetaten

Det var Skatteetaten som begjærte at en mann i 50-årene ble slått konkurs. Mannen har drevet et byggefirma i Gjesdal som et enkeltpersonforetak.

Saksøkeren redegjorde for konkursbegjæringen. Kravet gjelder momskrav for 2020 og 2021 og skattekrav. Samlet krav er i dag 522.184 kroner. Kravet er redusert etter mottatt begjæring på grunn av innbetalinger fra skyldneren. I tillegg kommer forskuddsskatt på 144.000 kroner som forfaller 15. mars, men utgjør ikke en del av begjæringen.

Saksøkte erkjente kravet, og erklærte i retten at han ikke har midler til å gjøre opp gjelden. Det er lite verdier i selskapet, noe verktøy, og et mindre innskudd i banken. Han erkjente at selskapet er insolvent og har ingen innvendinger mot konkursåpning.

«Skatteetaten har begjært boet til saksøkte tatt under rettens behandling som konkursbo, på bakgrunn av et krav på i dag 522.184 kroner. Kravet er forsøkt inndrevet ved utleggsbegjæring, men ved utleggsforretning avholdt den 24. januar 2022 ble det ikke funnet midler å ta dekning i. Det kan dermed presumeres at skyldneren er insolvent, jf. konkursloven § 62, som ytterligere forsterkes av skyldnerens erkjennelse og samtykke til konkursåpning. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. § 61 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

