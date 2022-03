Mann slo mann konkurs da han ikke fikk tre millioner kroner av ham

Saken der en mann begjærte at en annen mann konkurs var nylig oppe i Stavanger tinghus.

Der møtte ikke saksøkte, skjønt begjæringen og innkallingen var lovlig forkynt for ham 25. februar i år og retten besluttet å fremme saken.

Grunnlag for kravet er forliksrådets fraværsdom av mai 2019. Samlet krav er i begjæringen oppgitt til kroner 3.636.846, hvorav hovedstolen utgjør kroner 3.000. 000, forsinkelsesrente per 08.11.21 utgjør kroner 636.247 og forkynnelsesgebyr utgjør kroner 599. I tillegg kommer forsinkelsesrente fra 08.11.21 til betaling skjer, omkostninger til juridisk bistand og rettsgebyr.

«Saksøkte har ikke møtt i dagens rettsmøte og det foreligger ikke opplysninger om gyldig fravær. Konkursbegjæringen og innkallingen til dagens rettsmøte er lovlig forkynt for saksøkte den 25.02.2022 ved stevnevitne. Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn. Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Konkursvarsel er sendt og forkynt etter konkursloven § 63 annet ledd. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 63 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Trond Geitung-Larsen er oppnevnt som bostyrer.

Han sier til RA at kravet kommer fra en tidligere forretningspartner av mannen som nå er slått konkurs, og at de har drevet med utvikling av næringseiendom sammen.

Skiftesamling vil bli holdt 2. mai i år.

