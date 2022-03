Kvinne lurte kvinne til å betale 15.000 kroner for veske

1. september 2020 la den 43 år gamle kvinnen ut en veske til salgs på finn.no med en prisantydning på 15.000 kroner. En kvinne responderte på annonsen og det ble avtalt at hun skulle overføre 15.000 kroner til 43-åringen og at 43-åringen skulle sende vesken via posten. Fornærmede sendte pengene, men mottok aldri noen veske.

«Tiltalte har erkjent de faktiske forhold vedrørende kontakten, men har hevdet at hun sendte vesken via posten. Retten har sett bort fra dette. Ved bevisvurderingen har retten lagt vekt på at det ser ut til at tiltalte fikk overført tilsvarende beløp fra andre samme dag. Hun oppga videre falskt navn i annonsen uten at hun hadde noen god forklaring på det. Hun responderte heller ikke når kjøper via chatten etterlyste vesken. Endelig viser retten til at det ble avtalt og betalt for bruk av sporing i posten uten at dette ble benyttet», heter det i dommen.

1. november 2020 ble 43-åringen også stoppet av politiet på Sokn kontrollstasjon. Hun hadde da kjørt bil uten å ha gyldig førerkort og hun var også påvirket av cannabis tilsvarende en promille på over 0,5.

23. juli 2020 var hun også i en bank i Stavanger og stjal en PC tilhørende banken.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at hun er dømt to ganger for ruskjøring tidligere og at hun allerede er fradømt førerretten for alltid.

Denne gangen kom Sør-Rogaland tingrett, avdeling Stavanger tinghus til at hun skulle dømmes til ubetinget fengsel i 24 dager og 10.000 kroner i bot.

Hun må også betale 15.000 kroner i erstatning til kvinnen hun lurte.

