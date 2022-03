Trailer veltet og havnet på jorde

En trailer har veltet og havnet på en åker i Stasjonsvegen på Anda i Klepp. Sjåføren er fortsatt inne i kjøretøyet, og kommer seg ikke ut. Politiet meldte om ulykken 12.44 fredag.

Lastebilen ligger cirka to meter utenfor veibanen. Brannvesenet skjærer seg gjennom frontvinduet for å komme til sjåføren.

Politiet melder om trafikale utfordringer på stedet. Veien er stengt i begge retninger.

Like etter klokken 13 melader operasjonsleder at sjåføren er tatt ut av lastebilen, og at han tilses av lege. Sjåføren er en mann i 40-årene.