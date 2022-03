Mistet førerkortet etter at han ble tatt i fartskontroll

Da 31-åringen nylig møtte i retten erkjente han seg skyldig etter tiltalebeslutningen.

Torsdag 2. september i fjor, rundt kl. 16.00, gjennomførte en UP-patrulje laserkontroll ved Nordsjøvegen på fylkesvei 507 i Klepp kommune. Kontrollen ble gjennomført av to politibetjenter.

Klokken 16.18 bestemte den ene politibetjenten seg for å gjennomføre en hastighetskontroll på en svart bil som kom mot dem og la seg ut i motsatt kjørefelt for å kjøre forbi en annen bil. Bilen ble målt over 157,1 meter, og hastigheten ble målt til 86 km/t. På den aktuelle strekningen er fartsgrensen 60 km/t ved skilt. Som følge av målingen ble bilen stoppet av patruljen, og bilføreren parkerte bilen på en parkeringsplass i nærheten. Føreren av bilen viste seg å være tiltalte. Han ønsket å se den utførte målingen, noe han fikk. Det ble utstedt forelegg på stedet som tiltalte ikke ønsket å vedta. Han fikk deretter førerkortet beslaglagt på stedet.

I retten forklarte 31-åringen at han erkjente straffeskyld. Han erkjente å ha brutt fartsgrensen, og han motsatte seg ikke riktigheten av hastighetsmålingen. Årsaken til at han ikke vedtok forelegget, var at han ble ilagt en tapsperiode på seks måneder som følge av tre aktive prikker.

Sør-Rogaland tingrett, avdeling Sandnes tinghus, kom til at han skulle dømmes til en bot på 12.500 kroner. I tillegg må han ut med 2000 kroner i saksomkostninger.

Han mistet også førerretten i seks måneder der han får fradrag for tiden som har gått siden 2. september i fjor.

