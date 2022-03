Sportsbutikk gikk konkurs

Det var Mx Sport Raglamyr AS som var i Haugaland og Sunnhordland tingrett og begjærte oppbud.

Mx Sport Raglamyr AS har opplyst at den samlede gjelden er på omkring 3,5 millioner kroner og at selskapets aktiva, som i det vesentlige består i varebeholdning, har en samlet anslått verdi på omkring 2.250.000 kroner, med forbehold om mulige feil i dette.

«Retten viser for øvrig til den usikkerhet som hersker rundt verdien av varebeholdningen i en konkurssituasjon. Inkludert i nevnte beløp er utestående fordringer med 56 085 kroner. Virksomheten er igangværende med 4–5 ansatte som ikke er oppsagt», heter det i kjennelsen.

Mx Sport Raglamyr AS omsatte for litt over 4,9 millioner kroner i 2020 og fikk samme år et resultat før skatt på 158.000 kroner.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Ole Johan Berge er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 5. mai.

