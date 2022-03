Mann (48) kjørte varebil i cannabisrus

Den 48 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

20. mai i fjor, omkring klokken 09.00, ble han stoppet av politiet mens han kjørte en varebil i Sandnes.

En blodprøve tatt av ham klokken 09.27 viste at han var påvirket av cannabis tilsvarende en promille på over 0,5.

28. september i fjor oppbevarte han også 42,35 gram cannabis. Retten la til grunn at dette var ment for eget bruk.

Retten kom til at det var bevist at 48-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsene.

«Retten er overbevist om at han handlet uaktsomt under kjøringen og at narkotikaovertredelsen ble begått med forsett», heter det i dommen.

Dermed ble han dømt til betinget fengsel i 21 dager og 10.000 kroner i bot.

