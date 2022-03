Kjørte av veien etter uenighet med samboeren

Den 30 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i Egersund tinghus.

14. august i fjor var han på en fest. På denne ble det en uenighet mellom ham og samboeren.

I retten forklarte 30-åringen at han derfor bestemte seg for å kjøre hjem, noe han også gjorde. Etter relativt kort tid endte ferden med at han kjørte av veien slik at det oppsto materielle skader på bilen.

Retten kom til at 30-åringen hadde en promille 1,09 under kjøringen

«Det er klart skjerpende at kjøringen endte med utforkjøring, og det framstår tilfeldig at siktede selv kom ut fra ulykken uten nevneverdige skader», heter det i dommen.

Samtidig kom retten til at den skulle legge vekt på 30-åringens uforbeholdne tilståelse.

Dermed kom retten til 30-åringen skulle dømmes til 30 dager fengsel som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Han ble også dømt til å betale en bot på 64.500 kroner og mistet førerretten i 22 måneder.

For å få denne tilbake må han avlegge full ny førerprøve.

