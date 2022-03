Dekk under minimum og anmeldelse i kontroll

Den ene kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon på E 39 ved Helleland tirsdag.

Her var resultatet følgende:

Et kjøretøy ble rapportert for feil vektårsavgift

Et vogntog fikk 6950 kroner i gebyr for kjøring med overlast (2100kg)

Det ble gitt bruksforbud på diverse kjøretøy på grunn av lys montert i frontrute og sikthindrende gjenstander.

Det ble også gitt gebyr til to kjøretøy for dekk under minimumsgrensen.

Én fører ble anmeldt for ikke å stoppe for kontroll.

I tillegg holdt Statens vegvesen en kontroll på Sokn kontrollstasjon på E 39 tirsdag.

Her var resultatene følgende:

Et vogntog fikk kjøreforbud grunnet feil lengde.

Kjøre- og hviletidskontrollen avdekket brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. En sjåfør fikk skriftlig advarsel grunnet manglende pauser og døgnhvil.

Seks kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av at lasten ikke var forsvarlig forskriftsmessig sikret. Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før videre kjøring.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangel på tre kjøretøy. Manglene gikk ut på sprukket frontrute, skadet sidehinder og defekt lys. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene.

